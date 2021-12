Politie ontmaskert twee pinfraudeurs

Dankzij zeker tien waardevolle tips heeft de politie de identiteiten van twee mannen achterhaald, die afgelopen zomer op diverse plaatsen in Zeeland pinden met ontvreemde bankpassen.

Momenteel onderzoekt de politie zo’n honderd cyberdelicten, waarbij criminelen steeds weer op een laffe manier slachtoffers in hun portemonnee en veiligheidsgevoel weten te raken. Dit jaar werden al ruim 250 Zeeuwen getroffen. De politie toonde dinsdagavond 30 november en woensdag 1 december in Opsporing Verzocht beelden van twee mannen en een vrouw. Dit drietal lichtte tussen juli en september zeker tien inwoners uit Zeeland op.

Herkenningen

De politie kreeg na de uitzendingen van het opsporingsprogramma zeker tien zeer waardevolle tips. Na onderzoek zijn de identiteiten vastgesteld van een 21-jarige man en een 19-jarige man. Dit tweetal zal later worden aangehouden. De opsporingsberichten met hun afbeeldingen zijn verwijderd. De politie is nog op zoek naar een onbekende vrouw (verdachte ZWB-009), die in verband wordt gebracht met drie zaken. Zo werden half augustus 2021 een man en twee vrouwen opgelicht. Deze vrouwelijke verdachte pinde voor ongeveer 18.000 euro met bankpassen van de drie slachtoffers.