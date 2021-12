Bestuurder auto-ongeval Haarlem overleden

De afdeling Verkeersongevallen analyse van de politie Noord-Holland stelt een onderzoek in naar de toedracht van een aanrijding op de Schoterbrug, waarbij gisterenavond een 29-jarige inwoner uit Velserbroek om het leven kwam. Om 18.39 uur kreeg de politie de melding dat een auto over de kop was gegaan op de Waarderweg.