Verzekeringsgeld na autobrand afgepakt

Bij een 54–jarige inwoner van Den Bosch, verdachte in een onderzoek naar witwassen, werd recent beslag gelegd op een flink geldbedrag. De man heeft het geld echter zelf nooit in handen gehad; het werd hem afgenomen nog voordat het door de verzekering na een autobrand aan hem zou worden uitbetaald.

's-Hertogenbosch - Bij een 54–jarige inwoner van Den Bosch, verdachte in een onderzoek naar witwassen, werd recent beslag gelegd op een flink geldbedrag. De man heeft het geld echter zelf nooit in handen gehad; het werd hem afgenomen nog voordat het door de verzekering na een autobrand aan hem zou worden uitbetaald.

Al in een eerdere fase van het onderzoek werd er tijdens een huiszoeking in de woning van de man in de Gestelse buurt een groot contant geldbedrag in beslag genomen. Uit het onderzoek bleek dat de man er een levensstijl op nahield die niet strookte met zijn (legale) inkomen van dat moment. De Officier van Justitie bepaalde later dat in het kader van de verdenking van witwassen er ook op de auto van de man beslag moest worden gelegd. Het vermoeden bestond namelijk dat ook deze auto mogelijk met criminele activiteiten was verdiend.

Verzekeringsgeld

Voordat het echter zover kwam, brandde die auto enkele weken geleden tot de grond toe af. Naar de oorzaak daarvan wordt onderzoek gedaan. De mogelijkheid om op de auto beslag te leggen was daarmee verkeken. De financieel specialisten van de politie zagen echter wel de mogelijkheid om beslag te laten leggen op het verzekeringsgeld dat de verdachte na de autobrand zou worden uitgekeerd. Wij legden vervolgens beslag op een bedrag van € 11.500,00.

Afpakken

De politie onderzoekt steeds de mogelijkheid om bij verdachten goederen en geld als crimineel vermogen aan te merken en af te pakken. Misdaad mag niet lonen! Het afpakken van crimineel geld is namelijk een belangrijk onderdeel van de strijd tegen zowel de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Daarbij schuwen ze het gebruik van grof geweld vaak niet. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee.