Laffe compensatie kabinet studenten leenstelsel, FNV en LSVb gaan 'in verzet'

De studenten zijn woedend over de 'karige' compensatie waarmee het kabinet woensdag komt in het regeerakkoord, voor studenten die onder het leenstelsel vallen. 'De plannen in het regeerakkoord omtrent afschaffing van het leenstelsel gaan de studenten niet ver genoeg. Ze zijn woedend over de karige compensatie voor de studenten die zich jarenlang in de schulden hebben moeten steken om te kunnen studeren. Er wordt slechts 1 miljard voor uitgetrokken', zo melden de FNV en LSVb woensdag.

‘Toekomst verkloot’

De studenten gaan in de vier grote studentensteden beelden voorzien van felrode kleding als protest tegen het ontbreken van een goede compensatie voor de leenstelselgeneratie, in het gepresenteerde regeerakkoord.

'Partners van verzet'

De beelden krijgen felrode kleding aan en worden daarmee omgetoverd tot partners van verzet. De rode kleding verwijst naar de veel gebruikte leus bij eerdere studentenacties tegen het leenstelsel: ‘Studenten in het rood, onze toekomst wordt verkloot’. Hiermee vragen de studenten aandacht voor de noodzaak om een goede compensatie te regelen voor studenten van de leenstelselgeneratie.

Huidige generatie vergeten

Alina Danii Bijl, voorzitter FNV Young & United: ‘Het is mooi dat de nieuwe generatie studenten vanaf 2023 weer een basisbeurs krijgt, en dat ze niet zoals de huidige generatie studenten opgezadeld wordt met torenhoge schulden als gevolg van het leenstelsel. Maar we missen plannen om de leenstelselgeneratie voldoende te compenseren. Zij mogen niet met de gebakken peren blijven zitten.’

Tienduizenden euro’s schuld per student

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 bouwen studenten een flinke studieschuld op. Young & United en de LSVb benadrukken dat de gevolgen van schulden voor studenten groot zijn, zowel tijdens als na hun studie. Vier jaar lang basisbeurs (geen lening) staat gelijk aan ruim 14.000 euro. Terwijl een student in het leenstelsel alles moet lenen en gemiddeld zo’n 42.000 euro schuld opbouwt. Ama Boahene, voorzitter LSVb: ‘Het gaat om minimaal tienduizend euro verschil. Er is maar 1 miljard vrijgemaakt, dat wordt een heel magere compensatie van hooguit een paar duizend euro per student. Dat zet de leenstelselgeneratie dus echt op een 10-0 achterstand ten opzichte van de generaties vóór en na het leenstelsel.’

Teken de petitite : #NietMijnSchuld

De actie van donderdag 16 december is onderdeel van de #NietMijnSchuld-campagne van FNV Young & United en de LSVb. Zij voeren al geruime tijd actie tegen het leenstelsel en voor een schuldenvrije basisbeurs en compensatie voor de leenstelselgeneratie. In februari lanceerden de beide bonden de Nationale Schuldenteller, waarop de actuele totale studieschuld van studenten te zien is die overigens nog steeds oploopt.