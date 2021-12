Vannacht twee zendmasten langs de A50 in brand gestoken

In de nacht van donderdag op vrijdag, zijn rond 02.00 uur, twee zendmasten langs de A50 in brand gestoken. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Brandstichting

Het betreft een zendmast ter hoogte van Loenen en een zendmast ter hoogte van Beekbergen. 'We gaan uit van brandstichting en hebben de zaken in onderzoek', aldus de politie die op zoek is naar getuigen en camerabeelden.

Getuigen en beeldmateriaal

De politie zoekt getuigen en in het bijzonder beeldmateriaal naar aanleiding van de twee verschillende branden in zendmasten. In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 december was het twee keer raak langs de A50. Zowel ter hoogte van Loenen - waar de eerste melding binnenkwam - als ter hoogte van Beekbergen, niet veel later. In de nacht van zondag 12 op maandag 13 december woedde er eveneens brand in een zendmast langs de A50, toen ter hoogte van Epe.

Oproep aan (vrachtwagen) chauffeurs

In alle gevallen gaat de politie uit van brandstichting. Er lopen vanzelfsprekend onderzoeken naar de drie branden. Voor die onderzoeken komt de politie graag in contact met getuigen die meer weten over de branden. We vragen vrachtwagenchauffeurs en automobilisten die in de bewuste nachten over de A50 hebben gereden om beeldmateriaal na te kijken. Relevante dashcambeelden kunnen namelijk van groot belang zijn voor het onderzoek.

Exacte tijdstippen

In de nacht van zondag 12 op maandag 13 december woedde er iets over 03:00 uur brand langs de A50 ter hoogte van Epe. We vragen weggebruikers eventueel beeldmateriaal tussen 01:00 en 04:00 uur te bekijken en relevante beelden te delen.

Beelden

In de nacht van donderdag 16 op vrijdag december woedde er na 02:00 uur brand. Eerst ter hoogte van Loenen en toen ter hoogte van Beekbergen. Hier vragen we weggebruikers om eventueel beeldmateriaal tussen 00:00 en 03:00 uur uit te kijken en relevante beelden te delen.