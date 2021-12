Zeven aanhoudingen en wapens in beslag genomen na onderzoek

De politie heeft op zaterdag 18 december 2021 zeven verdachten aangehouden op verdenking van o.a. handel in vuurwapens en wapenbezit In de woning van één van de verdachten namen agenten meerdere zware wapens in beslag.

Het onderzoek start als agenten de overheveling van een grote zwarte sporttas waarnemen in de Comeniusstraat. Daarbij is een 26-jarige Amsterdammer betrokken en rijden uiteindelijk twee voertuigen met Belgische kentekenplaten weg in de richting van de A10.

Sporttas

De politie besluit de voertuigen te volgen. Het eerste voertuig is al uit zicht als agenten op de A2 het tweede voertuig een stopteken geven. Dat wordt genegeerd en een achtervolging volgt. Door de enorme snelheden en de daarbij komende gevaarsetting moeten de agenten de achtervolging staken. Wel is tijdens de wilde achtervolging op de A2 ter hoogte van de afrit naar Vianen de sporttas uit het raam gegooid. Daar blijken drie automatische vuurwapens en een handvuurwapen in te zitten. De Rijksweg A2 was in verband met het forensisch veiligstellen van de sporttas met inhoud enige tijd afgesloten voor het verkeer.

Parkeerplaats

Ondertussen zien agenten dat de 26-jarige Amsterdammer weer een ontmoeting heeft in Utrecht. Tijdens die ontmoeting zijn hij en drie andere betrokkenen aangehouden. Kort daarna wordt bij een parkeerplaats van de McDonalds in Breukelen één van de twee voertuigen met Belgisch kenteken aangetroffen. Het gaat om de auto die al uit zicht was toen agenten de achtervolging inzetten. Het voertuig is in beslag genomen, de twee inzittenden aangehouden.

Wapens

Het onderzoek resulteerde tenslotte ook in een huiszoeking in een woning in de Comeniusstraat. In de woning vond de politie meerdere (automatische) wapens, munitie en een hoeveelheid verdovende middelen en contant geld. Een in de woning aanwezige vrouw (18) is aangehouden.

Voorgeleiding

Twee van de mannen die bij de ontmoeting Utrecht zijn aangehouden zijn inmiddels heengezonden. De vijf andere verdachten worden deze week voorgeleid bij de rechter-commissaris in Amsterdam.