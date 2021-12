Woning minister Hugo de Jonge door politiepost extra beveiligd

Sinds vrijdag staat er een mobiele beveiligingspost van de politie voor de woning van minister Hugo de Jonge in Rotterdam.

Informatie

De beveiliging is zowel zichtbaar als onzichtbaar opgeschroefd bij de woning van De Jonge' op basis van informatie die bij het Openbaar Ministerie (OM) is binnengekomen, om wat voor informatie het gaat is niet bekendgemaakt. Er zijn diverse bewakingcamera's geplaatst.

De Jonge al langer bedreigd

Het is bekend dat de minister van Gezondheid al langere tijd diverse bedreigingen heeft gekregen.