KNMI waarschuwt voor kans op ijzel zondag

In noorden lage gevoelstemperatuur, zondag kans op ijzel

De eerstkomende uren zijn er zaterdag nog geen waarschuwingen van kracht maar vanaf het einde van de zaterdagavond daalt de gevoelstemperatuur in het noorden van het land plaatselijk naar -15 à -16 graden. Hierdoor is er kans op onderkoeling en op koudeletsel. 'Dit duurt tot halverwege zondagochtend', aldus het KNMI.

IJzel

Vanaf halverwege zondagochtend is er net ten noorden van de grote rivieren plaatselijk kans op gladheid door ijzel. Na enkele uren verdwijnt de gladheid door oplopende temperaturen. De ijzel trekt langzaam noordoostwaarts en bereikt pas in de avond het noorden en noordoosten. In het noordoosten kan het nog tot maandagochtend glad blijven. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder of gevaar ondervinden vanwege de ijzel.