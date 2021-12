EOD verwijdert explosief bij beschoten shishalounge in Eindhoven

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft maandag in Eindhoven bij een shishalounge een explosief verwijdert. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Pand beschoten

De politie startte maandagochtend een onderzoek nadat er in het pand aan de Tongelresestraat in Eindhoven kogelgaten waren aangetroffen. Agenten troffen maandagochtend rond 10.00 uur in de ruit van het café diverse kogelgaten aan.

Explosief aangetroffen

'Daarnaast lag er ook verdacht pakketje bij het pand waarvan na onderzoek bleek dat het een explosief bevatte. De EOD heeft dit explosief ontmanteld. De recherche doet verder onderzoek naar de exacte toedracht en de aanleiding van het incident', aldus de politie.

Woningen ontruimd

Na de vaststelling dat het om een echt explosief ging zijn er uit voorzorg tientallen woningen en andere gebouwen in de omgeving van het café ontruimd. Veel bewoners konden terecht bij vrienden en familie. Een handjevol mensen werd in de buurt opgevangen

Onderzoek

De EOD heeft met een speciale robot het pakketje verwijderd en deze op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. De recherche onderzoekt de exacte toedracht en de aanleiding van het incident.