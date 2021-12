Kappers vinden compensatie onvoldoende, massale demonstratie gepland

Op 30 december 2021 zullen er in heel Nederland demonstraties worden gehouden door kappers. Kappers vinden dat zij niet of onvoldoende worden gecompenseerd en laten zich op deze dag binnen de daarvoor gestelde Covid regels zien en horen.

Nooit heeft Nederland in zoveel gemeenten tegelijk formele demonstraties gekend. In ruim 1/3 van alle gemeenten (125 van de 352) demonstreren kappers mee. Deze demonstraties zijn volgens de regels bij de burgemeester van de betreffende gemeente gemeld.

Ook kunnen en zullen er acties worden gehouden door die kappers die zich niet bij de burgemeester hebben aangemeld of de ambulante kappers. Deze worden gewezen op het actievoeren binnen de Covid regels in hun zaak of gewoon thuis met een poster aan het raam.

Kappers vullen hun stoelen met etalagepoppen

Met deze actie willen de kappers vooral laten zien binnen de daartoe gestelde regels te demonstreren en actie voeren. Het brede verhaal van de demonstratie en actie op 30 december wordt hierdoor extra onder de aandacht gebracht, namelijk een boterham verdienen voor de gezinnen die hier mede afhankelijk van zijn.

Robért Jezewski komt op voor Team Hair Fashion maar ook alle andere kappers in de branche: 'Met de demonstratie en actie laten we als kappers op 30 december zien dat we moeten werken omdat de compensatie er niet of onvoldoende voor onze branche is. Om dit binnen de regels te laten zien zullen we naast de mini-demonstraties in heel het land ook onze stoelen vullen met etalagepoppen.'

Voor de kleine zelfstandige thuiskappers is er alleen steun als er geen partner is die meer inkomen heeft dan 1500 euro. Voor de kleine zelfstandige kappers met een salon is de steun voor de derde keer op rij ontoereikend.

Ondernemerscollectief Ik kan niet meer - Knippen: 'De wet- en regelgeving was en is nog steeds niet duidelijk waarom kleine zelfstandigen die hun vak aan huis uitoefenen hun werkzaamheden niet mochten of mogen uitvoeren. Buitenom het feit dat dit vanuit de Regering op het gebied van volksgezondheid natuurlijk niet wenselijk was en is. De coronawet voorziet namelijk (in het geheel) niet in maatregelen in een woning. Wat in de steunmaatregelen dan weer wel als argument is gebruikt om niet financieel te compenseren.'

De opbrengst van de demonstratie en acties zullen gebundeld in meldingen en foto's aan de Tweede Kamer in een petitie worden aangeboden. De branche vindt het belangrijk te laten zien dat de actie gevoerd wordt binnen de gestelde regels.