Vanaf 1 januari 2022 meer subsidie voor isolatie en warmtepomp

Per 1 januari gelden nieuwe subsidieregels als je je woning wilt verduurzamen. Vanaf dan krijg je, als je twee verduurzamingsmaatregelen neemt, niet 20% van de kosten vergoed, maar 30%. Onder verduurzamingsmaatregelen worden isolatie gerekend (vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++glas) en ook de aanschaf van een warmtepomp of een hybride warmtepomp.

In 2050 willen we onze woningen niet meer verwarmen met aardgas. De Rijksoverheid helpt woningeigenaren om de komende jaren minder energie te verbruiken en hun woning zo te verduurzamen dat ze straks zonder aardgas verwarmd kunnen worden. De subsidie is een onderdeel van de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en geldt voor eigenaren die zelf in hun huis wonen. De subsidie kan worden aangevraagd bij minimaal twee isolatiemaatregelen, of bij combinatie van één isolatiemaatregel met een (hybride) warmtepomp. Verenigingen van Eigenaren kunnen voor isolatiemaatregelen terecht bij de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

Hoe goed moet je isoleren?

Met een goed geïsoleerd huis verbruik je minder energie, waardoor je energierekening omlaag gaat. Het is ook comfortabeler: met vloerisolatie voelt de grond niet koud aan en met dakisolatie is de zolder ook behaaglijk warm.

De overheid heeft richtlijnen opgesteld tot welke grens je je huis moet isoleren: de standaard en streefwaarden. Deze standaard geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen worden. De streefwaarden geven voor afzonderlijke bouwdelen, zoals dak, vloer, of ramen, aan met welke isolatie je sowieso goed zit.

Warmtepomp

De standaard maakt onderscheid tussen huizen vóór en na 1945. Dit omdat er in woningen van vóór 1945 vaak geen spouwmuurisolatie mogelijk is. Als je huis geïsoleerd is volgens de standaard, dan kun je de cv-installatie (die op aardgas werkt) vervangen door een warmtepomp of hybride warmtepomp. Een warmtepomp draait op elektriciteit en haalt zijn warmte uit de lucht. Een hybride warmtepomp, in sommige gevallen verstandig voor huizen van vóór 1945, verwarmt ook met elektriciteit, maar heeft de mogelijkheid om bij erg koud weer over te gaan op verwarming met aardgas, waarmee hogere temperaturen mogelijk zijn dan met verwarming via elektriciteit.

De verhoging van de subsidieregeling geldt in ieder geval tot en met 2024.