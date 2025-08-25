Schip vaart tegen hoogspanningsmast, 30.000 aansluitingen zonder stroom

Maandag is rond 14.30 uur op het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden een schip met een kraan tegen een 110 kV-hoogspanningsverbinding aangevaren. Dit meldt TenneT maandag.

Stroomstoring regio Leeuwarden

'Door de aanvaring en beschadiging van deze verbinding zijn tussen de 20.000 en 30.000 aansluitingen van Liander zonder stroom komen te zitten in Leeuwarden en omgeving. Dit heeft impact op onder meer het verkeer, maar leidde ook tot vroegtijdige sluiting van winkels en het gemeentehuis van Leeuwarden', aldus TenneT.

Geen gewonden

TenneT heeft de verbinding spanningsloos gezet. Er zijn bij het ongeval geen gewonden gevallen.

Stroom omleiding

TenneT verwacht dat het tot 19.00 - 21.00 duurt totdat de verbinding ontkoppeld en geaard is, zodat de stroom kan worden omgeleid. Zodra dit gelukt is, kan Liander haar klanten weer stap voor stap aansluiten.