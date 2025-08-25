maandag, 25. augustus 2025 - 09:59 Update: 25-08-2025 10:37
Fietser overleden na aanrijding met auto in Belfeld
Foto: MV
Venlo
Een fietser die gewond is geraakt bij een aanrijding met een auto in Belfeld is aan haar verwondingen overleden. Het gaat om een 72-jarige vrouw uit Venlo.
De aanrijding vond in de ochtend van 13 augustus plaats op de Rijksweg Zuid. Twee fietsers kwamen daar in botsing met een auto.
Gewond
De automobilist raakte ook gewond bij de aanrijding. De twee fietsers en de bestuurder zijn vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de twee gewonde fietsers is daar aan haar verwondingen overleden.