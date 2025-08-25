Eerste Nationale Hondenonderzoek toont unieke band tussen baasje en hond

Eerst de hond knuffelen en dan pas de partner begroeten bij thuiskomst: bijna 40% van de hondenbaasjes doet dat volgens een onderzoek van de Koninklijke Hondenbescherming onder ruim 11.000 hondeneigenaren. De resultaten, die de stichting op Wereld Hondendag (26 augustus) bekendmaakt, laten zien hoe sterk en uniek de band tussen mens en hond is. Het gaat om de eerste editie van het Nationale Hondenonderzoek, dat de Hondenbescherming vanaf nu jaarlijks wil uitvoeren.

De hond als volwaardig gezinslid

Maar liefst 92 procent van de baasjes beschouwt de hond als volwaardig gezinslid. Thuis hebben honden dan ook vaak een prominente plek: bij ruim driekwart mogen ze op de bank, en bij 41 procent ook in bed. Bijna allemaal praten ze regelmatig (of de hele dag door) tegen de hond alsof het een mens is. Voor een kwart van de deelnemers is de hond zelfs degene met wie ze op een doorsnee dag het meest praten.

Jaarlijks onderzoek

Daphne Groenendijk, directeur van de Hondenbescherming: “Met ons onderzoek willen we de positie van de hond in Nederland in beeld brengen. Niet alleen om te laten zien hoe belangrijk honden zijn in ons dagelijks leven, maar ook om aandacht te vragen voor hun welzijn en de uitdagingen die er nog zijn.”

Uitdagingen voor hondenwelzijn

Want het onderzoek laat zien dat er nog de nodige aandachtspunten zijn. Zo heeft ruim een derde van de hondeneigenaren niets geregeld voor hun hond voor het geval hen iets overkomt, bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden. Ook blijkt dat bijna drie op de tien honden zelden of nooit loslopen tijdens het wandelen. Daarnaast is 29 procent van de honden wel eens betrokken geweest bij een bijtincident, met een andere hond of zelfs met een mens.

Waardevolle inzichten

De Hondenbescherming is blij met de grote betrokkenheid van hondenbaasjes bij het onderzoek en hoopt dat zij ook in de komende jaren massaal blijven meedoen. “De antwoorden geven ons zeer waardevolle inzichten in de wereld van honden én hun mensen. Zo kunnen wij ons werk nog beter afstemmen op alle uitdagingen en behoeftes”, aldus Daphne Groenendijk.