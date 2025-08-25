Moeder herkent haar eigen 16-jarige zoon als overvaller woning Gerberasingel

Op 23 augustus is een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in het onderzoek naar de overval in Berkel en Rodenrijs. 'Hij werd door zijn moeder herkend op beelden die door de politie naar buiten waren gebracht', zo meldt de politie maandag.

Buit van sieraden, horloges en telefoons

Op vrijdag 4 juli 2025 rond 15.oo uur vond er in een woning op de Gerberasingel in Berkel en Rodenrijs een overval plaats. Op dat moment waren er meerdere bewoners binnen en zij werden door twee personen met een vuurwapen bedreigd. De overvallers gingen er met de buit vandoor, te weten sieraden, horloges en telefoons.

Beelden door politie gedeeld op sociale media

De politie deed uitgebreid onderzoek naar deze overval en riep getuigen op zich te melden. 'Op sociale media deelden we beelden van een van de verdachten, eerst onherkenbaar en daarna herkenbaar. Zijn moeder herkende haar zoon waarna de jongen zich meldde bij de politie. Hij is aangehouden en wordt verhoord', aldus de politie.

Onderzoek nog volop gaande

Het onderzoek naar deze overval is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen sluiten we niet uit. Heeft u informatie over of beelden van dit incidenten en heeft u de politie niet gesproken, meldt u zich dan alstublieft via het algemene politietelefoonnummer 0900-8844.