Politieagent na stopteken aangereden, bestuurder aangehouden

Zondagmiddag gaf de politie rond 15.00 uur een stopteken aan een bestuurder aan de Bolwerk-Zuid in Bergen op Zoom. 'De auto stopte even maar dan gaat het volledig mis. De bestuurder geeft plotseling gas. Een agent die voor de auto staat wordt aan haar benen geraakt', zo meldt de politie maandag.

Agente geraakt aan haar benen

Agenten surveilleren zondagmiddag op de Bolwerk-Zuid. Ze zien een verdachte situatie en geven de bestuurder een stopteken. De auto stopt en de agenten stappen uit om de bestuurder te controleren. 'Uit het niets geeft de bestuurder gas. Een agent staat voor de auto. Ze probeert opzij te springen maar dat lukt gedeeltelijk en ze wordt geraakt aan haar benen', aldus de politie.

Achtervolging en twee aanhoudingen

Gelukkig weet de agent op te staan en samen met de collega rent ze terug naar de politieauto. Ze beginnen direct de achtervolging. Omdat een agent is aangereden, zoeken meerdere politieauto’s mee naar de verdachte. Niet veel later zien agenten de auto in de omgeving van de Bastionweg in Bergen op Zoom. Ze houden de bestuurder aan. Het gaat om een 30-jarige man uit Bergen op Zoom. Hij zit nog vast en de politie verhoort hem.

Tweede auto

Even later wordt er een tweede auto in beslag genomen door de politie. Dit voertuig staat geparkeerd aan de Bolwerk-Zuid. Door getuigen weet de politie dat dit voertuig ook betrokken is geweest bij de verdachte situatie.