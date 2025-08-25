ANWB roept kabinet op: stop indexering accijns brandstof

De ANWB doet een dringende oproep aan het kabinet om de jaarlijkse indexering van de accijns op brandstof stop te zetten. In aanloop naar de augustusbesluitvorming over het laten vervallen van de accijnskorting per 1 januari 2026, waarschuwt de ANWB voor de gevolgen van een verdere stijging van de brandstofprijzen.

Accijnsverhoging overschaduwt lichte daling olieprijs

Als je met de auto op vakantie gaat valt op dat de prijs aan de pomp in het buitenland vaak een stuk lager is dan in Nederland. Dat komt door de hoge accijns. Hoewel de benzineprijs de afgelopen weken enkele centen is gedaald, weegt deze daling niet op tegen de geplande accijnsverhoging van 26 cent per liter. Het grootste deel van deze verhoging komt door de indexering die Nederland als enige land in Europa toepast. Hierdoor is Nederland koploper in accijnstarieven, en lopen we steeds verder uit de pas met buurlanden.

Marga de Jager, bestuursvoorzitter ANWB: ‘Wat ANWB betreft moet de indexering van accijns op brandstof stoppen. We zitten middenin een transitie naar elektrisch rijden, maar voorlopig rijdt het merendeel van de auto’s nog op benzine of diesel. De extra lastenverzwaring maakt autorijden onnodig duur en zet de betaalbaarheid van mobiliteit onder druk.’

Automobilisten maken zich zorgen

Uit recent ANWB-onderzoek onder 1.500 automobilisten blijkt dat:

· 50% zich zorgen maakt over de stijgende autokosten

· 32% autorijden als onbetaalbaar ervaart

· 12% bespaart op boodschappen en energie om te kunnen blijven rijden

Vooral automobilisten met een tweedehandsauto voelen de druk. De grootste zorg zit bij de brandstofkosten.

Elektrisch rijden

Nederland werkt aan de transitie richting elektrisch rijden. Maar op dit moment rijden de meeste particulieren in een brandstofauto. Slechts zo’n zes procent rijdt volledig elektrisch, maar daarvan is 64% zakelijke lease. De prijs voor brandstof heeft dus invloed op een grote groep mensen. Vooral in landelijk gebied, waar minder alternatieven zijn voor vervoer. Een auto is voor veel mensen geen luxe, maar noodzaak.

