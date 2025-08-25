Verdachte (15) in onderzoek geweldsincident vakantiepark vandaag voorgeleid

De 15-jarige jongen uit Maarssen die afgelopen donderdag 21 augustus werd aangehouden naar aanleiding van een geweldsincident op een vakantiepark in Westerhoven is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. 'De rechter-commissaris heeft de vordering inbewaringstelling afgewezen. Dit betekent dat hij het onderzoek in vrijheid mag afwachten. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Toeristen uit Israël

'Bij het incident is tijdens een paintballspel ruzie ontstaan tussen twee groepen, bezoekers uit het Utrechtse Maarssen en toeristen uit Israël. Door meerdere personen zou geweld zijn gebruikt. Een 37-jarige en een 41-jarige man uit Israël raakten daarbij gewond. Tegen de 15-jarige jongen is aangifte gedaan van mishandeling', aldus het OM.

Onderzoek

Onder leiding van de officier van justitie doet de politie onderzoek naar de gebeurtenissen. Er is over en weer melding gemaakt van discriminerende uitingen tijdens het geweldsincident. Intussen zijn verschillende betrokkenen uitgebreid gehoord en is er met getuigen gesproken. Onderzoek heeft tot dusver geen onafhankelijke bevestiging opgeleverd van dergelijke uitingen.