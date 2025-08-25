Explosief neergelegd voor politiebureau Burgwallen in Amsterdam

Maandagochtend is het politiebureau op de Burgwallen afgezet nadat er bij de voordeur een explosief werd aangetroffen.

Politiebureau deels ontruimd

Het politiebureau werd uit voorzorg gedeeltelijk ontruimd. Een gedeelte van de Nieuwezijds Voorburgwal werd afgezet.

'Explosief niet tegen politie gericht'

De politie gaat er op dit moment vanuit dat het explosief door iemand is gevonden en dat diegene het naar het politiebureau heeft gebracht en bij de voordeur heeft gelegd. De politie denkt dan ook niet dat het explosief tegen de politie is gericht is.

EOD

Om het explosief veilig af te voeren werd de explosievenopruimingsdienst (EOD) opgeroepen. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.