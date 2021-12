Caribische zeekoe geboren

Op donderdag 30 december om 09:18 uur is in BurgerZoo in Arnhem er een Caribische zeekoe geboren. In heel Europa zijn er maar negen dierenparken met zeekoeien. Zij zijn het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven. Het gaat om 39 dieren in totaal: 24 mannetjes en 14 vrouwtjes, plus het kersverse Arnhemse zeekoekalfje.

Elke jonge zeekoe is zeer welkom

Elke jonge zeekoe is zeer welkom in het kader van het Europese populatiemanagementprogramma voor Caribische zeekoeien, aangezien er in heel Europa slechts 39 van deze bijzondere zoogdieren te vinden zijn. Mannetjes zijn echter duidelijk in de meerderheid, dus het zou bijzonder goed nieuws zijn als het jong een vrouwtje blijkt te zijn. Met de geboorte van het jong leven er nu drie zeekoeien in de Mangrove.

Dure kostgangers

Zeekoeien stellen niet alleen de nodige eisen aan hun leefomgeving, het zijn ook dure kostgangers. In totaal eten de twee volwassen zeekoeien samen circa 60 tot 70 kilo voedsel per dag. Andijvie vormt het hoofdbestanddeel van hun menu: de zoogdieren eten hiervan circa 18 tot 22 kilo per volwassen dier per dag. Daarnaast eten ze dagelijks paksoi, bleekselderij, Chinese kool en luzernebrok. Tenslotte krijgen ze gevarieerd spinazie, broccoli, witlof, sla, snijbiet en boerenkool. Het volwassen mannetje is geboren in Zoo Parc de Beauval (Frankrijk) en bijna 20 jaar oud, terwijl het volwassen vrouwtje geboren is in Zoo Odense (Denemarken) en bijna 8,5 jaar oud is.