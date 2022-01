Stormloop bij tweede subsidieronde SNN

Om 09.00 uur konden tienduizenden huishoudens in het bevingsgebied op basis van hun postcode een aanvraag doen voor een subsidie van 10.000 euro. Dit ten behoeve van woningverbetering.

Online kon men al voor 09.00 uur inloggen en kwam men in een voorportaal. Tienduizenden mensen waren al ingelogd voordat het loket op ging. Het maakte niet uit of je om 7.15 uur ingelogd had of om 08.45 uur, men kreeg willekeurig een plek in de wachtrij.

Op het piepmoment stonden er rond de 50.000 personen in de wacht.