KNMI waarschuwt voor plaatselijk zeer dichte mist

Het is zonnig, maar in het oosten, zuidoosten en uiterste zuiden komt hardnekkige mist voor, die plaatselijk verkeersbelemmerend is.

De maximumtemperatuur ligt rond 6°C, in gebieden met hardnekkige lage bewolking of mist wordt het niet warmer dan 3°C. De zuidenwind is landinwaarts zwak, langs de kust matig.

Komende avond en nacht is het overwegend helder en ontstaat er op steeds meer plaatsen mist. Het koelt snel af en de minima liggen tussen -3°C lokaal in het oosten tot +2°C langs de kust. Landinwaarts is er lokaal kans op gladheid. De zuidenwind is zwak tot matig, langs de noordwestkust af en toe vrij krachtig, 5 Bft.

Dinsdag start met nevel en mist, maar in de loop van de ochtend trekt de mist op, in de middag wordt het zonnig. ’s Middags neemt van het noordwesten uit de bewolking toe en later in de middag en avond valt er in het noorden en westen af en toe lichte (mot)regen. Het wordt overdag rond 3°C. De zuid- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, in de ochtend langs de noordwestkust af en toe nog vrij krachtig, 5 Bft.