Sporten tijdens de lockdown doe je zo

De lockdown, één van de vele coronamaatregelen die het kabinet heeft ingesteld op de verspreiding van de Omikronvariant van het coronavirus in te dammen, legt je op verschillende vlakken beperkingen op in je bewegingsvrijheid maar met wat inventieve oplossingen kun je toch nog meer dingen doen dan je in eerste instantie zou denken.

Lockdown

Zoals je ongetwijfeld weet, zijn alle sportscholen zeker tot en met 14 januari 2022 dicht. Dit zou echter zomaar kunnen langer kunnen duren. Dat je niet naar de sportschool mag, houdt niet in dat je helemaal niet kunt sporten. We geven tips hoe je toch kunt sporten tijdens de lockdown.

Wandelen

Wandelen is door de coronacrisis een favoriete bezigheid van velen geworden. Dit zie je misschien niet als een workout, maar het is absoluut een sport. Zeker als je lekker doorwandelt: streef naar een tempo van ongeveer 5 kilometer per uur. Wandelen is niet alleen goed voor je fysieke gezondheid, maar ook voor je mentale gezondheid. Zeker nu je zoveel binnen zit, kan de frisse lucht wonderen doen voor je gesteldheid. Je hoeft er in tegenstelling tot veel andere sporten ook helemaal niets extra’s voor aan te schaffen. Tot slot geeft het je de kans om meer van de omgeving te zien. Door niet steeds hetzelfde rondje te maken, houd je het afwisselend. Andere manieren om het wandelen leuk te houden is door ondertussen naar een podcast of muziekje te luisteren of samen met iemand anders te gaan.

Trampolinespringen

Trampolinespringen is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als het om sporten gaat, maar trampolinespringen is een uitstekende workout. Je verbrandt er veel calorieën mee en je traint meteen je evenwicht. Het fijne is dat het niet echt als een workout voelt. Natuurlijk moet je wel eerst een trampoline kopen. Gelukkig is er voor nagenoeg voor iedereen wel een geschikte trampoline te vinden, ongeacht je budget en de beschikbare ruimte. Je moet wel een tuin tot je beschikking hebben.

Touwtje springen

Touwtje springen wordt vaak gedaan als warming up, maar is op zichzelf al een ontzettend effectieve workout. Sterker nog: het is een van de beste workouts die er is. Je verbrandt er veel calorieën mee en je kunt er heel goed mee aan je conditie werken. Bovendien versterkt het je spieren en botten en is het goed voor je motoriek. Zelfs als je al regelmatig sport kan touwtje springen in het begin een zeer pittige workout zijn. Je zult echter snel merken dat het je makkelijker afgaat – volhouden dus!

Gebruik je trap

Heeft jouw huis of flatgebouw een trap die je kunt gebruiken? Hiermee kun je een prima workout creëren. Dit kun je op verschillende manieren invullen. Je kunt simpelweg de trap meerdere keren op- en aflopen, maar je kunt hem ook gebruiken om te steppen. Ook kun je de trap gebruiken bij oefeningen als squats of push-ups.

Kijk eens op YouTube

YouTube is een goudmijn voor goede, gratis workouts die je thuis kunt doen. Of je nu van yoga, boksen of dansen houdt, je kunt het zo gek niet bedenken en het staat erop. Misschien dat je even moet zoeken hebben totdat je een YouTuber hebt gevonden die de workouts op een voor jou fijne manier verzorgt, maar het is het waard om te experimenteren.

Tips om het vol te houden

Thuis sporten vergt de nodige discipline. Daarom geven we je tot slot nog wat tips om het vol te houden:

- Zoek naar iets wat je echt leuk vindt, dan is het veel minder lastig om jezelf te motiveren.

- Houd vaste dagen en tijden voor het sporten aan en plan ze in. Anders is het wel erg eenvoudig om de tijd met iets anders in te vullen. Bovendien kun je zo een routine creëren.

- Stel realistische doelen voor jezelf. Een doel hebben werkt motiverend. Bovendien is dit een manier om je vooruitgang bij te houden.

- Beloon jezelf. Heb je bijvoorbeeld een maand lang goed gesport, dan mag je iets leuks voor jezelf kopen. Ook kun je je bijvoorbeeld na elke workout belonen met iets lekkers. Pas echter wel op dat deze te ongezond is, anders doe je het sporten meteen weer teniet.

- Trek een leuke sportoutfit aan.

- Heb je een lege ruimte tot je beschikking? Tover die dan om tot sportruimte. Heb je dat niet, zorg dat op zijn minst voor een vaste plek.

- Zoek een sportbuddy. Je zegt iemand anders immers veel minder snel af. Dit kan ook prima op afstand via videobellen, als je het helemaal coronaproof wilt houden.