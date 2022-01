Onderzoeksraad heropent onderzoek naar mortierongeval Mali

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heropent zijn onderzoek naar het mortierongeval in Mali op 6 juli 2016. Hierbij kwamen sergeant eerste klasse Henry Hoving en korporaal der eerste klasse Kevin Roggeveld om het leven.

De OVV heeft in september 2017 het onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval afgerond. De Onderzoeksraad concludeerde dat een ontwerpfout van de granaat leidde tot het mortierongeval.

De OVV heropent het onderzoek ,,naar aanleiding van vragen van het radioprogramma Argos. Ook in het kader van zijn eigen kwaliteitsbewaking hecht de Onderzoeksraad er belang aan of er relevante nieuwe feiten zijn.’’

Defensie zal aan het onderzoek meewerken als de OVV hier om vraagt. Defensie wacht de resultaten van het onderzoek af.