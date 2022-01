Vrouw van bril beroofd

De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof die vrijdagmiddag 14 januari plaatsvond in de binnenstad van Purmerend. De bril van een 26-jarige vrouw uit Purmerend werd hardhandig van haar hoofd getrokken.

Omstreeks 13.45 uur was het slachtoffer samen met een vriendin en haar zoontje bij de FEBO op de Koestraat geweest en stond inmiddels op de parkeerplaats bij haar auto op de Schapenmarkt, toen zij twee jongens op een scooter aan zag komen rijden. De jongens stoppen en de bijrijder stapt van de scooter af en loopt in de richting van de vrouw. Uit het niets trekt de jongen hardhandig de bril van haar hoofd af. Hierbij raakte de vrouw gewond in het gezicht. Vervolgens rent de dief weg en stapt weer achterop de scooter. De twee jongens op de scooter gaan er dan vandoor in de richting van de Plantsoensgracht. Daar rijden ze het bruggetje over in de richting van de Wolhuissinger-Populierenstraat. Ze laten het slachtoffer met haar zoontje en vriendin geschrokken achter.