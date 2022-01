FNV dwingt beter eindbod af van Heineken, bevriezen loonschalen van tafel

Eindbod voorgelegd

'De vakbond legt dit deze en volgende week voor aan zijn leden. Als zij instemmen, komt er een einde aan de acties bij de brouwerijen en frisdrankfabriek Vrumona. De uitkomst wordt volgende week donderdag bekendgemaakt', aldus de FNV.

'Flink druk op de ketel gezet'

Niels Suijker, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘We hebben de afgelopen dagen flink druk op de ketel gezet bij Heineken, met onze staking van vrijdag en de dreiging met nog meer acties deze week. Dat heeft ertoe geleid dat zij onze kant zijn opgekomen. Wij zien genoeg aanleiding om hun verbeterde eindbod voor te leggen aan onze leden. Het woord is nu aan hen. Zij hebben het verschil gemaakt door massaal op te staan en actie te voeren. Daarvoor verdienen ze een compliment.’

Ongelijkheid is van tafel

Suijker: ‘Heineken heeft het bevriezen van de loonschalen van tafel gehaald en daarmee de blijvende ongelijkheid die dit zou veroorzaken tussen vooral oudere en jongere collega’s. Dit was een erg belangrijk punt voor onze leden.’

Goede regeling voor eerder stoppen

Ook komt er een goede regeling waarmee mensen drie jaar voor hun AOW al kunnen stoppen met werken (de Regeling voor Vervroegde Uittreding). Uit het eerdere eindbod blijven onder andere de thuiswerkvergoeding van € 2 per dag en de extra verhoging van de lonen van uitzendkrachten met liefst 12% staan.

Loonsverhoging blijft mager

Volgens Suijker is de loonsverhoging die Heineken biedt wel nog steeds te mager. De schalen stijgen extra (met € 40), bovenop de 3,5% die het bedrijf eerder bood, daardoor gaan de meeste werknemers er nu ongeveer 1% tot 1,5% extra op vooruit in twee jaar.

Voor alle drie de cao’s

Bij de brouwerijen in Den Bosch, Zoeterwoude en Wijlre (Brand bier) en frisdrankfabriek Vrumona in Bunnik werken zo’n 1.250 mensen. Zij vallen onder de cao Heineken Netherlands Supply. Ook voor de andere twee cao’s bij het concern, voor de werknemers op het hoofdkantoor en in de commercie, ligt er een verbeterd eindbod. Het bod voor de lonen geldt ook voor deze cao’s.