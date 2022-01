Kunstgras: goede oplossing voor de tuin

Niet vreemd

Dat is niet zo vreemd, want kunstgras is goedkoop, heeft heel weinig onderhoud nodig én het verlaagt je waterrekening – je hoeft immers niet te sproeien, dat is nog duurzaam ook. Maar waarom zou je nog meer voor kunstgras kiezen? We zetten een paar redenen voor je op een rij.

Niet meer maaien

Een heel goede reden om voor kunstgras te kiezen, is dat het onderhoudsvrij is. Als het eenmaal ligt, ligt het. Het groeit niet, dus je hoeft niet te maaien. Er komt door de onderlaag geen onkruid doorgroeien wat je moet wieden. Het enige wat je hoeft te doen is het schoonhouden met een hark. Bijvoorbeeld om afvallend blad te verwijderen. En wat heel fijn is, is dat je niet hoeft te sproeien en in te zaaien. Je grasveld blijft altijd groen, het hele jaar door. Je hoeft dus alleen je tuinmeubelen neer te zetten en heerlijk te genieten van gras onder je voeten.

Makkelijk combineren

Kunstgras van Kunstgrasnet is gemakkelijk te combineren in de tuin met plantenbakken, borders, het terras en stapstenen in de tuin. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor je tuinontwerp eindeloos. Met kunstgras breng je groene accenten aan in kleine tuinen of leg je een speelveld aan. Speel met vormen, want dat zie je veel in tuinontwerpen, waarbij het kunstgras de rest van de tuin complementeert.

Veilig om op te spelen

Kunstgras biedt een fijne plek om te spelen in de tuin. Doordat kunstgras er steeds echter uit is gaan zien, zie je het verschil niet met echt gras. Bovendien zijn de kunstgrassprieten veel zachter en ‘echter’ geworden. Hierdoor kun je lekker op je grasveld liggen, spelen, rennen en ravotten. Zelfs op blote voeten. Deze ontwikkeling is in de kunstgrasbranche heel belangrijk geweest voor de huidige populariteit ervan. Voorheen waren de sprieten scherp, waardoor je kleine snijwondjes kon oplopen. Gebruik je kunstgras als speelveld? Leg er dan eens een zachte ondergrond onder als valdemping. Deze mat vangt schokken op en maakt het grasveld nog idealer om op te spelen.

Verschillende kleuren en lengtes

Het kunstgrastapijt bestaat tegenwoordig uit verschillende kleuren. Gras heeft niet maar één kleur. Hier en daar is het donkerder groen, soms lijkt het wat blauwig of juist meer limegroen. Kunstgras van onder meer Kunstgrasnet bestaat uit verschillende kleuren in de grasmat om het zo een nog natuurlijker karakter te geven. Dit natuurlijke karakter komt tevens terug in de diverse lengtes waarin het kunstgras verkrijgbaar is. Wil je lang wuivend gras? Dat kan. Maar ook lekker kort gras is mogelijk. Bijvoorbeeld om tussen de stapstenen door te leggen.

Ook voor balkon en dakterras

Het allerleukste aan kunstgras is dat het gemakkelijk overal kan worden toegepast. Zo zie je steeds vaker een grasmat op het balkon verschijnen. En ook op het dakterras. Hiervoor hoef je niet per se groen gras te gebruiken. Kunstgras is namelijk verkrijgbaar in heel veel verschillende, trendy kleuren; van wit tot zwart en van blauw tot paars. Zo wordt bijvoorbeeld limegroen of blauw kunstgras gebruikt om het terras op te fleuren. De kwaliteit is hetzelfde als het zachte, natuurgetrouwe kunstgras, maar dan in een trendy kleur. Past het meteen leuk bij je tuinset of bij die mooie bloembakken.

Kunstgras toepassingen

Maar daar houden de toepassingen van (gekleurd) kunstgras niet op. Gekleurd kunstgras wordt vaak gebruikt bij sportevenementen. Denk maar aan een blauw tennis- of hockeyveld. Daarnaast zien we het steeds vaker op evenementen liggen. Bijvoorbeeld op een beursvloer, als entree voor het festivalterrein of voor een gezellig bedrijfsfeest waarbij een soort tuingevoel gewenst is. Kunstgras wordt daarnaast steeds vaker toegepast om viaducten, rotondes en dergelijke aan te kleden. Zelfs in bedrijfstuinen, binnen en buiten, wordt steeds vaker kunstgras toegepast in het ontwerp. Vooral gekleurd kunstgras zal hierbij opvallen.

Goed voor de portemonnee

Kunstgras is goedkoop in onderhoud, maar ook in aanschaf. Er zijn heel veel soorten kunstgras te koop. Voor ieder budget is er een natuurgetrouwe of juist vrolijk gekleurde grasmat te koop. Dus ook voor een kleiner budget. Houd wel rekening ermee dat er nog extra producten bijkomen, zoals kunstgrashaken om het kunstgras mee vast te zetten, een stabilisatiedoek om mollen en onkruid tegen te houden, drainagemat om water goed weg te laten lopen en kunstgrastape om eventuele naden met elkaar te verlijmen. Deze producten hebben een vaste prijs, maar zorgen er wel voor dat je nog langer van je kunstgras van Kunstgrasnet bijvoorbeeld geniet.