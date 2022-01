Stijlvol én duurzamer wonen met bamboe jaloezieën

Steeds meer bedrijven laten zien dat duurzaamheid niet suf is. Raamdecoratie specialisten, bijvoorbeeld. Een van hen laat zien hoe je met bamboe jaloezieën investeert in sfeer én milieu.

Bamboe plant: de “wonderplant” van onze planeet

Bamboe jaloezieën worden, zoals de naam al doet vermoeden, gemaakt van bamboe. Deze grassoort groeit zeer snel weer aan nadat je een deel van deze plant gekapt hebt. Bij het kappen van bamboe blijft de opgeslagen CO2 in de grond zitten, waardoor dit niet vrijkomt zoals bij het kappen van bomen wel het geval is.

Daarnaast zijn voor de groei van bamboe planten geen pesticiden of kunstmest nodig en raakt het grondwater niet vervuild. De ecologische voetafdruk van producten die gemaakt worden van bamboe ligt dus vele malen lager dan producten van andere materialen, zoals katoen of hout.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft deze plant een luchtzuiverende werking. De plant produceert tot wel 35% meer zuurstof dan een gemiddelde boom van dezelfde omvang. Niet voor niets wordt de bamboe plant als “wonderplant” van onze planeet aangezien.

Bamboe jaloezieën duurzamer dan elke andere vorm van raamdecoratie

Het zal je dan ook niet verbazen als bamboe jaloezieën duurzamer zijn dan jaloezieën van hout, rolgordijnen, vouwgordijnen en andere vormen van raamdecoratie. Een flinke stap in de goede richting voor jou als huiseigenaar (of huurder). Maar dat is nog niet alles.

Wist je namelijk al dat je via kale ramen tussen de 20% en 30% aan warmte verliest? Een deel van de gestookte warmte gaat dus verloren. Zonde! Door een extra laag voor je raam te creëren, houdt je een deel van deze warmte gewoon in huis.

Dan kun je kiezen voor een rolgordijn, vouwgordijn of gordijnen. Helaas geldt hierbij wel: open is ook echt open en dicht is ook echt dicht. Wil je de warmte in huis behouden? Dan sluit je jezelf door je raamdecoratie af van buiten. Bij jaloezieën werkt dat anders. Deze hangen in veel gevallen al voor je gehele raam. Met de horizontale jaloezieën kun je vervolgens de lichtinval of privacy bepalen. Je hebt dus zelf in de hand hoe ver je je lamellen open zet. Doordat een jaloezie de gehele dag als een extra laag voor je raam fungeert, profiteer je optimaal van zijn isolerende werking.

De natuurlijke look van deze lamellen voor meer sfeer in huis

Bamboe jaloezieën zijn niet alleen duurzaam, maar ook sfeervol. De horizontale lamellen herken je aan een duidelijke houtnerf en is beschikbaar in natuurlijke kleuren die direct warmte aan je interieur toevoegen. Van licht hout voor een rustige uitstraling tot donkerder hout voor een klassieke, landelijke look. Het is allemaal mogelijk.

Benieuwd of bamboe jaloezieën ook voor de gewenste sfeer en warmte in huis zorgen? Vraag eerst gratis kleurstalen aan, zodat je thuis de verschillende opties kunt vergelijken. Je kunt de stalen in veel gevallen weer terugsturen, zodat deze kunnen worden hergebruikt. Ook zo zet je een stap in de duurzame richting.