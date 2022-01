Rookontwikkeling in kantoorpand van De Heus Voeders aan de Huygensweg in Veghel

De brandweer werd vrijdagnacht rond 04.40 uur gealarmeerd voor een brand in het kantoorpand van De Heus Voeders aan de Huygensweg in Veghel. Door kortsluiting woedde een kleine brand in een elektraruimte die gepaard ging met de nodige rookontwikkeling.