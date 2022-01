Politie gaat er met de pot van 7.500,- euro 'vandoor' op illegaal pokertoernooi Waalwijk

De politie in Waalwijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag, na signalen dat er in een pand aan de Grotestraat verdachte situaties zouden plaatsvinden, een inval gedaan. 'Er bleek een illegaal pokertoernooi aan de gang te zijn. Het aanwezige geld van in totaal bijna 7.500,- euro, is in beslag genomen', zo meldt de politie zondag.