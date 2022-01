Aanhoudingen na schieten op parkeerterrein

Op de parkeerplaats van de Kasteellaan bevond zich rond 20.45 uur een groep jongeren toen opeens een auto kwam aanrijden met daarin twee personen. De inzittenden spraken de jongeren aan en schoten opeens met een vuurwapen meerdere keren in de lucht en in de bosjes. Hierbij raakte niemand gewond.

De verdachten reden vervolgens weg, maar snel aanwezige agenten hielden niet veel later de twee verdachten op de Keenenburgweg in hun auto aan. In de auto, die in beslag is genomen, troffen agenten een vuurwapen aan. Later op de avond zijn de woningen van de twee Hagenaars (23 en 20 jaar oud) doorzocht. In de woningen troffen agenten een luchtdrukpistool, munitie en verdovende middelen aan. De verdachten zitten op dit moment vast. De recherche onderzoekt het schietincident.