Vrouw (33) omgekomen na steekincident Valkenswaard

Dinsdagmiddag is een 33-jarige vrouw uit Eindhoven overleden aan haar verwondingen, nadat ze in een woning aan de Maastrichterweg was neergestoken. 'Agenten hielden ter plaatse een 46-jarige man uit Eindhoven aan, die er van verdacht wordt dat hij de vrouw om het leven heeft gebracht', zo meldt de politie woensdag.

Melding heftige ruzie

De politie werd gealarmeerd door iemand die hoorde dat er een heftige ruzie gaande was. Ter plaatse gesnelde agenten troffen de 33-jarige vrouw zwaargewond aan. Zij bleek te zijn neergestoken. Helaas konden ook medewerkers van de ambulance niets meer voor haar betekenen; zij was overleden.

Hoofdbewoonster ook gewond

Een man die ook in de woning was werd aangehouden voor zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Een tweede vrouw, de 56-jarige hoofdbewoonster, bleek ook gewond te zijn. Zij had een snijwond en hoofdletsel. Zij werd voor behandeling aan haar verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd, maar hoefde daar gelukkig niet te blijven. De verdachte en de overleden vrouw huurden een kamer op dit adres.

Forensisch onderzoek

De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is en onder welke omstandigheden de vrouw om het leven kwam en de andere vrouw gewond raakte. De collega’s van de forensische opsporing doen daartoe sporenonderzoek in de woning. De aangehouden man is overgebracht naar een politiebureau voor nader onderzoek en verhoor.