Meisje (17) opgepakt voor reeks bankpasfraudes

In een woning in Almere is dinsdagmorgen een 17-jarige meisje gearresteerd. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de oplichting van zeven veelal oudere mensen, die in 2021 hun bankpassen en pincodes hebben afgegeven. De buit bedroeg zeker 44.000 euro.

Vanaf mei 2021 werden in verschillende windstreken van het land meerdere veelal oudere mensen opgelicht. Ze werden door een nepbankmedewerker gebeld, die het voor elkaar kreeg dat de slachtoffers hun pinpas en pincode aan een koerier gaven. Vervolgens werd hun bankrekening geplunderd. Eind november werden beelden van een onbekende vrouw in Opsporing Verzocht getoond. Ze pinde voor ongeveer 18.000 euro met bankpassen van een man uit Nieuw en Sint Joosland, een vrouw uit Hengstdijk en opnieuw een slachtoffer uit Nieuw en Sint Joosland, namelijk een vrouw. Dankzij waardevolle tips achterhaalde de politie de identiteit een meisje uit Almere.

Windstreken

Voordat tot arrestatie werd besloten, kreeg de politie nog zicht op vier andere oplichtingen in andere delen van het land. In augustus werden namelijk een vrouw (81) uit het Utrechtse Cothen voor 5.000 euro opgelicht en een eveneens 81-jarige vrouw uit Nijmegen voor ruim 4.000 euro. In september werd een 87-jarige vrouw uit het Friese Stiens voor 9.000 euro getild. Tot slot werd deze vrouw gezien toen een 69-jarige vrouw uit het Noord-Hollandse Hoogwoud voor ruim 8.000 euro werd benadeeld.

Rechter-Commissaris

Dinsdagmorgen werd het 17-jarige meisje in haar woning in de wijk Tussen de Vaarten Noord in Almere aangehouden. Haar woning werd hierbij doorzocht. Ze is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant gebracht. Ze wordt verhoord en aan het eind van de week aan de Rechter-Commissaris voorgeleid.