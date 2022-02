Ruim 77.000 nieuwe besmettingen, werkelijk aantal bijna 10.000 hoger

Onderrapportage

Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk bijna 10.000 hoger omdat er over de afgelopen 21 dagen nog 191.000 positieve meldingen niet zijn verwerkt en meegenomen in de tot nu toe dagelijks gemelde aantallen nieuwe besmettingen.

GGD dossier

Alleen de positieve tests waarvoor de GGD een dossier heeft aangemaakt worden in de dagelijkse cijfers van het RIVM meegeteld. De GGD heeft momenteel onvoldoende capaciteit om alle dossiers tijdig aan te maken. Dit proces wordt de komende dagen verbeterd en achterstallige tests zullen worden meegeteld zo laat het RIVM weten.

7-daags daggemiddelde: 76.739

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 537.176 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 76.739.

14-daags daggemiddelde: 72.526

In de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 1.015.361 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 72.526.