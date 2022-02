Fietser zwaargewond na aanrijding met politieauto

Op de Friesestraatweg in Groningen heeft maandagavond een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een politieauto en een fietser. Dit meldt een woordvoerder van de politie.

Over toedracht van het ongeval is niets bekend. De fietser is zwaargewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Ook twee politieagenten raakten bij het ongeval gewond en zijn eveneens naar een ziekenhuis gebracht.

De forensische opsporing verkeersongevallen doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.