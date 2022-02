Voertuigdiefstal in januari flink gestegen

Na het goede nieuws dat het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) vorige maand bekendmaakte over de grootste diefstaldaling in vijf jaar tijd, volgt nu de kater. 'In januari is het aantal voertuigdiefstallen met ruim 22 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder', zo meldt het Verbond van Verzekeraars donderdag.

1.638 voertuigen gestolen in januari

In totaal zijn er in januari 1.638 voertuigen gestolen, tegenover 1.339 in januari 2021. Grootste boosdoener in de negatieve cijfers zijn de bromfietsen, waarvan er in één maand tijd al 915 zijn verdwenen.

Mobiliteit in steden

Volgens André Bouwman van het LIV is het nog te vroeg om van een trendbreuk te spreken. ' In de cijfers over december zagen we al een lichte kentering, maar we kunnen nu nog niet voorspellen of de stijging van het aantal diefstallen ook echt doorzet. Duidelijk is wel dat de mobiliteit in de steden weer toeneemt. Dat zien we vooral terug in de diefstallen van het aantal brommers, dat in één maand met ruim veertig procent toenam (van 647 in januari 2021 tot 915 in 2022). En dan hebben we het nog niet eens over de e-bikes gehad.'

E-bikediefstal

Eerder deze week maakte de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E) bekend dat het aantal diefstallen van e-bikes in de afgelopen twee jaar met maar liefst 74 procent is gestegen. In een persbericht doet S.A.F.E. een dringende oproep aan verzekeraars, de fietsbranche, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om gezamenlijk op te treden in de strijd tegen fietsendiefstal.