Gewonde bij aanrijding in Heesch

Op de Bosschebaan in Heesch vond zaterdagochtend rond 11.25 uur een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een automobilist belandde met zijn voertuig in een sloot. De brandweer heeft de man uit zijn auto bevrijd waarna hij met onbekende verwondingen met een ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis.