Instelling veiligheidsrisicogebied rond AZC Budel verlengd

Op 15 februari zou de werking van de noodverordening en het veiligheidsrisicogebied rond het AZC in Budel aflopen. In de driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie) besloten de instelling van het veiligheidsrisicogebied te verlengen met een maand. Die loopt dan af op 15 maart 2022 om 23.59 uur.

Met het verlengen van de werking van het veiligheidsrisicogebied blijft ook de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie van kracht, om de politie opdracht te kunnen geven om preventief te fouilleren in het veiligheidsrisicogebied.

Volle aandacht

De situatie van overlast en criminaliteit in het AZC vraagt nog steeds de volle aandacht. In maart is hierover opnieuw overleg met de staatssecretaris van Asiel en Migratie Eric van der Burg, het COA en de commissaris van de Koning, Ina Adema.