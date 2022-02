Nederland van plan om militaire goederen aan Oekraïne te leveren

Nederland is van plan om militaire goederen te leveren aan Oekraïne. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten. Met dit besluit geeft het kabinet gehoor aan het verzoek van Oekraïne om militaire steun in het licht van de dreiging aan de Oekraïens-Russische grens.

Het gaat om 3000 gevechtshelmen en 2000 scherfvesten met bijbehorende pantserplaten, dertig metaaldetectoren en twee draadgeleide detectierobots voor (zee)mijnopsporing, twee gevechtsveldbewakingsradars en vijf wapenlocatieradars, en honderd scherpschuttersgeweren met 30.000 stuks bijbehorende munitie.

Minister Hoekstra: “De kern van de inzet van het kabinet blijft er nog steeds op gericht de situatie via dialoog en diplomatie te de-escaleren. Want het voorkomen van oorlog blijft de hoogste prioriteit. Tegelijk moet Oekraïne zich kunnen verdedigen tegen een mogelijke Russische gewapende aanval op eigen grondgebied. Daarom heeft het kabinet besloten deze militaire goederen te willen leveren aan Oekraïne.” Dit besluit komt bovenop de politieke, financiële en militaire steun die Nederland al levert, zowel bilateraal als in EU- en NAVO-verband.

Het ministerie van Defensie heeft aan de hand van het verzoek van Oekraïne een inventarisatie gemaakt van militaire goederen die aan het land kunnen worden geleverd. Deze lijst is vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken zorgvuldig getoetst aan de acht criteria van het EU Gemeenschappelijk Standpunt over wapenexportcriteria. Op basis daarvan heeft de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Schreinemacher de vergunning verleend.

“Nederland steunt Oekraïne op vele fronten en zal net als een aantal andere partners ook militaire goederen leveren. Dat doen we uit solidariteit en als onderdeel van een breder pakket samen met de EU en NAVO bondgenoten,” licht minister Ollongren toe.

De gevechtshelmen en scherfvesten zijn bedoeld voor persoonlijke bescherming van vitale lichaamsdelen. De metaaldetectoren kunnen mijnen, geïmproviseerde explosieven en wapens die onder de grond liggen opsporen. De draadgeleide robots worden gebruikt om zeemijnen te detecteren. De wapenlocatieradars worden gebruikt om bij inkomend vuur de locatie van vijandelijke artillerie op te sporen en de verwachte locatie van inslag te berekenen, zodat de eigen troepen gewaarschuwd kunnen worden en zich op een accurate manier kunnen verdedigen. Met de scherpschuttersgeweren kunnen militaire doelen op grote afstand met precisie worden geraakt.

Oekraïne is geen NAVO-lid. Er zullen dan ook geen Nederlandse militairen in Oekraïne worden ingezet voor gevechtshandelingen. Voor een aantal van deze militaire goederen geldt wel dat er opleiding is vereist voor het gebruik ervan. Deze zullen buiten Oekraïne worden gegeven.

Vanwege de gespannen veiligheidssituatie aan de oostflank moet de NAVO snel kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. De NAVO heeft daarom de gereedheid van de NATO Response Force, de snelle reactiemacht van de NAVO verhoogd. Minister Ollongren: “Op deze manier is de NAVO voorbereid op alle mogelijke scenario’s ter verdediging van het bondgenootschap. Dat betekent ook dat in Nederland de gereedheid van onderdelen van de krijgsmacht wordt verhoogd”.