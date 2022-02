Lange files in Kiev na inval Rusland

Donderdagochtend staan er bijvoorbeeld lange files in de Oekraïense hoofdstad Kiev van inwoners die de stad proberen te ontvluchten. Inmiddels is er geen brandstof meer te krijgen.

Ook waren er vanochtend mensen die met de trein het land wisten te ontvluchten, maar inmiddels is er geen treinkaartje meer te koop. Ook zijn een hoop mensen met de bus vertrokken of met een taxi. Maar inmiddels betaal je voor een rit met de taxi richting het westen de hoofdprijs.

Omliggende landen zoals Polen en Moldavië verwachten dan ook veel Oekraïense vluchtelingen die vandaag nog de grens zullen oversteken.