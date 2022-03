Nederlandse Pantserhouwitsers voor schietoefening naar Duitsland

Trein

'De eerste 6 van dit mobiele 155mm-geschut zijn donderdag al vertrokken per trein naar Duitsland. Over een week vertrekt nog een trein. De artilleristen oefenen daar van 14 tot en met 24 maart', aldus het Ministerie.

Vuursteun Commando

Het Vuursteun Commando gaat meerdere keren per jaar voor deze oefening naar Duitsland. De inzet heeft dus geen direct verband met de oorlog in Oekraïne. De Duitse schietterreinen bieden door hun grootte veel meer mogelijkheden dan die van Nederland.

'Vergroten van de gereedheid'

Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie is er in het algemeen meer aandacht voor het grootschalig conflict. Met het schieten werkt de eenheid aan het vergroten van de gereedheid. Een deel van de eenheden van het Vuursteun Commando is ingedeeld bij de NATO Response Force. Maar in dit geval gaat het dus niet om een inzet voor de snelle reactiemacht.

Vuursteun vanaf de grond

Het Vuursteun Commando levert alle vuursteun vanaf de grond binnen Defensie. De mobiele 155mm-pantserhouwitser is het zwaarste wapen van de landmacht. Deze eenheid beschikt ook over 120mm-mortieren. Het commando is verantwoordelijk voor de hele vuursteunketen. Denk met name aan het selecteren, opsporen en bestrijden van doelwitten.