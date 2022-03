Man (29) omgekomen bij ernstig verkeersongeval Standdaarbuiten

Ter plekke overleden

'Hulpdiensten, waaronder de traumaheli, waren snel ter plaatse, maar hun inzet mocht niet meer baten, de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond', aldus de politie.

A17 volledig afgesloten

Om er voor te zorgen dat de traumahelikopter in de buurt van het ongeluk kon landen, dat de hulpdiensten hun werk konden doen en om uitgebreid sporenonderzoek te kunnen doen om de precieze toedracht van de aanrijding te kunnen achterhalen, is de A17 in de richting van Dordrecht volledig afgesloten geweest. De weg was tot in de loop van de avond afgesloten. Het politieonderzoek naar de precieze toedracht loopt nog.