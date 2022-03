Man vannacht neergestoken in omgeving Dorpsweg Rotterdam

Vannacht is in Rotterdam in de omgeving van de Dorpsweg een man neergestoken. Dit meldt de politie maandag.

Getuigen

'We zijn dringend op zoek naar getuigen die meer weten over het steekincident', aldus de politie

Ziekenhuis

Omstreeks middernacht werden collega’s op straat aangesproken door een man. Hij gaf aan dat hij was neergestoken door twee mannen. Het slachtoffer bleek inderdaad verwondingen te hebben en is daarom overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is aanspreekbaar.

Oproep

Er is nog heel veel onduidelijk over wat er precies heeft afgespeeld in de nacht van zondag op maandag. De politie is daarom op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident of de verdachten zelf. Neem contact op met de politie als u meer mocht weten.