Man opgepakt wegens belemmering brandweer bij felle autobrand

Kort voor 1.30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand onder een carport aan de Reevelden in Best. Het vuur greep razendsnel om zich heen en sloeg over op de carport. De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette twee blusvoertuigen en een watercontainer in. Met een rescue zaag werd ook de naastgelegen garagedeur geopend.