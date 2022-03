Oekraïense en Russische voltooien samen vredesmonument op Nationaal Ereveld Loenen

Op Nationaal Ereveld Loenen creëerden vanmiddag honderden Nederlanders een vredesmonument van gele en blauwe bloemen die samen de tekst ‘Doodstil voor vrede’ vormen. De laatste twee bloemen werden gezamenlijk gelegd door de Oekraïense Iryna Savenko en de Russische Anastasia Kozlova. Kozlova zegt hierover in haar speech “Ondanks alles is er de houvast, de vaste zekerheid dat de volgende ochtend de zon opkomt. En als er zon is, dan komt er een dag waarop er geen oorlog meer zal zijn, geen ellende meer op de wereld maar één mooie stralende dag”. Want vrede maak je samen.