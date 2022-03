Toch veel overlevenden na bombardement op theatergebouw Marioepol

De 'schuilkelder' van het Marioepol heeft toch een hoop mensen het leven gered. In de kelder van het theatergebouw zaten veel mensen toen het werd gebombardeerd.

Zeker 130 burgers zijn inmiddels onder de puinresten gered. In Merefa, een stad in de buurt van het belegerde Charkov, zouden dan weer minstens 21 doden gevallen zijn door Russische artilleriebeschietingen.

In de oorlog die dag 22 is ingegaan, zijn tot nu toe aan beide kanten veel doden te betreuren. Hoeveel dodelijke slachtoffers inmiddels te betreuren zijn is lastig te zeggen. Maar men moet inmiddels al rekening houden met duizenden. Sommige media spreken van ruim 20.000.