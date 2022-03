Caravan verwoest door brand

Rond 8.30 uur werd zondagmorgen de brandweer gealarmeerd voor een caravan in brand aan de Luissel in Boxtel. Bij aankomst stond de caravan al volledig in lichterlaaie.

Door een technisch mankement aan het blusvoertuig werd noodgedwongen opgeschaald naar middelbrand om een tweede blusvoertuig ter plaatse te krijgen. Ook werd een waterwagen ter plaatse gestuurd. Van de caravan is niets meer over. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Brandweerlieden zochten nog naar een mogelijk persoon maar deze werd niet meer aangetroffen tussen de verbrandde restanten.