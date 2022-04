Succesvolle integrale actie tegen plofkraken

In nauwe samenwerking met de Duitse autoriteiten kon de politie in Gießen (Duitsland) woensdag in de vroege ochtend drie verdachten aanhouden op verdenking voorbereiden- en plegen van plofkraken op geldautomaten. Een vierde verdachte werd dezelfde dag in een bedrijf in Tilburg aangehouden.

Start onderzoek

Eind vorig jaar startte het plofkrakenteam in Midden-Nederland in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie van Midden-Nederland een strafrechtelijk onderzoek naar een dadergroep die verdacht werd van het voorbereiden- en plegen van plofkraken op geldautomaten, waarbij het accent vooral in Duitsland lag.

Aanhoudingen

Het onderzoek kwam deze week tot een ontknoping. Drie verdachten werden woensdagochtend 30 maart in Gießen (Duitsland) op 375 km van Utrecht aangehouden. Zij reden in een zeer snelle auto met andere kentekenplaten. Zij werden nabij de Duitse plaats in Gießen klemgereden en aangehouden.

In de auto trof de politie diverse attributen, zoals explosieven aan die gebruikt worden bij plofkraken. Een vierde ook Nederlandse verdachte werd in een bedrijf in Tilburg aangehouden. Aansluitend doorzochten rechercheurs het bedrijf. De verdachten zitten nog vast. Drie in Duitsland en een in Nederland. Twee van de aangehouden verdachten komen uit Utrecht en één uit Amsterdam. De verdachte die in Tilburg aangehouden is, is woonachtig in Utrecht. De verdachten in Duitsland worden vrijdag 1 april voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De verdachte die in Nederland werd aangehouden, wordt vrijdag 1 april getoetst bij het Openbaar Ministerie. Hij zit momenteel in beperkingen. Om die reden kan er over de inhoudelijke kant van de verdenkingen van de verdachten en hun leeftijden nog geen mededelingen worden gedaan.