Rusland herpositioneert mogelijk troepen naar Donbas

Een klein aantal Russische troepen begint zich te herpositioneren na hun aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev. "Het is niet precies duidelijk... waar ze heen gaan, voor hoe lang en met welk doel, maar we zien geen enkele indicatie dat ze naar huis zullen worden gestuurd", zei de perssecretaris van het Pentagon, John F. Kirby.

De beste beoordeling is dat deze troepen zich zullen herpositioneren naar Wit-Rusland, waar ze zullen herplaatsen, bevoorraad worden en vervolgens terug naar Oekraïne worden verplaatst, mogelijk naar de Donbas-regio, zei Kirby. "Het is duidelijk dat de Russen hun activiteiten in het Donbas-gebied opnieuw willen prioriteren [en] dat zou een bestemming kunnen zijn, maar nogmaals, [het is] te vroeg om te weten," zei hij. "We hebben er niet echt een goed idee van."

Kirby besprak ook hoe lang de Amerikaanse troepen die in Europa zijn ingezet in de regio zullen blijven. Minister van Defensie Lloyd J. Austin III gaf in februari opdracht om de eerste van die troepen vanuit de Verenigde Staten in te zetten. De meesten bevinden zich nu in de frontlinie van de NAVO- staten van de Baltische Republieken, Polen, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Roemenië.

"We nemen ze allemaal zoals ze komen en de secretaris zal beslissen of die capaciteit moet blijven - ja of nee - en moet het dan die eenheid zijn, of moeten we die eenheid wegdraaien", zei de perssecretaris. zei. "Tot nu toe is er niemand weggestuurd. Iedereen die de secretaris heeft besteld, blijft binnen."

Voor die troepen is nog geen besluit genomen. Hetzelfde geldt voor de USS Harry S. Truman carrier Strike Group in de Middellandse Zee, zei Kirby. De Truman "blijft in de Middellandse Zee totdat de secretaris besluit dat het tijd is om het schip te laten roteren."

ot slot zei Kirby dat de hulp aan Oekraïne voor de federale regering in een stroomversnelling is geraakt. Hij zei dat de $ 350 miljoen aan apparatuur die president Joe Biden op 26 februari had goedgekeurd - slechts twee dagen na de Russische invasie - "in een recordtijd van drie weken was voltooid", zei Kirby.

Er is ook nog eens $ 200 miljoen aan apparatuur en benodigdheden geleverd. "Dan de 800 miljoen dollar die de president tien dagen geleden goedkeurde... die zendingen komen al aan", zei hij. "Sinds het moment dat hij de bestelling tekende tot de eerste zending die onderweg was, duurde het vier dagen."

Elke zending naar Oekraïne is een mix van wapensystemen, ondersteuning en ondersteuning. Dit omvat voedsel, kogelvrije vesten, helmen, munitie voor handvuurwapens, medische en EHBO-kits. Dit zijn een aanvulling op de Javelin anti-pantserwapens en de anti-lucht Stinger-systemen.