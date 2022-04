Supporters gooien met vuurwerk, 8 aanhoudingen na voetbalwedstrijd in Zwolle

Afgelopen zondag is tijdens een wedstrijd in het voetbalstadion van Zwolle onrust ontstaan. 'Tijdens en na de wedstrijd gooiden meerdere supporters met stenen, volle blikken drinken, zwaar vuurwerk en andere spullen. Onder andere de Mobiele Eenheid (ME) is daarom ingezet. Na de wedstrijd zijn acht aanhoudingen verricht', zo laat de politie maandag weten.